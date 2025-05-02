Görüşmeler, TEKNOFEST 2025 KKTC etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi. Arıklı, etkinliğe katılım sağlamak üzere ülkede bulunan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin iki köklü ve saygın üniversitesinin rektörlerini kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Arıklı, görüşmelerde üniversitelerle mevcut ve olası iş birliği alanlarının ele alındığını ifade ederek, özellikle bilimsel araştırmalar, teknolojik gelişmeler ve afet yönetimi konularında ortak projeler geliştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

- “Kandilli ile işbirliğimiz sürecek”

Bakan Arıklı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Meteoroloji Dairesi’nin, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile sismoloji ve deprem çalışmaları konusunda bir iş birliği protokolüne sahip olduğunu hatırlatarak, “Depremle ilgili bilimsel çalışmalar bizim önceliklerimizden biri. Bu nedenle Meteoroloji Dairesi ile Kandilli Rasathanesi arasındaki iş birliği protokolünün süresini uzatacağız” dedi.

Bakan Arıklı ayrıca, afet erken uyarı sistemleri, veri paylaşımı ve ortak araştırmalar gibi alanlarda iş birliğinin daha da geliştirileceğini belirtti.

- “Ortak projeler konusunda adım atılacak”

Arıklı, İTÜ’nün de ülkede yükseköğretime yatırım yapan ve teknoloji odaklı projelerde yer alan kurumlardan biri olduğunu belirtti. Bilimsel bilgi üretiminin ve inovasyonun teşvik edilmesi amacıyla ortak seminerler, çalıştaylar ve araştırma projelerinin önemine dikkat çeken Arıklı, bu konularda da adım atılacağını ifade etti.

Görüşmelerde Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Milletvekili Talip Atalay, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk ve Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş de hazır bulundu.