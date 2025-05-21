Mülkiyet üzerinden tecrit ve gözdağı

Türk Birliği Dayanışma Derneği (TÜRKBİR) Başkanı Prof. Dr. Güven Arıklı, Rum yönetiminin KKTC’de taşınmaz edinen yabancılara ve KKTC iş insanlarına yönelik tutuklama ve hukuki işlem başlatmasının ciddi bir krize yol açtığını vurguladı.

“Macar, Alman, İsrailli, Türk ya da KKTC vatandaşı fark etmeksizin, Rum malları üzerinden mülk alan herkes hedef alınmakta. Bu uygulamalar, yatırımcıları sindirme ve KKTC’yi yalnızlaştırma planının parçasıdır” diyen Arıklı, yatırımcıların isminin Interpol’e kadar uzanan süreçlerle tehdit edildiğini belirtti.

Programda KKTC’ye yönelik çok yönlü engellemeleri de gündeme taşıyan Arıklı, doğrudan uçuşların yapılamamasının turizmi, doğrudan ticaretin engellenmesinin de üretimi felç ettiğini ifade etti.

“KKTC’nin ürünlerini dünya pazarına doğrudan ulaştırması engelleniyor. Üniversitelerimizin yurtdışında tanıtımı dahi diplomatik şikayetlerle baskılanıyor. Rum tarafı sadece siyasi değil, ekonomik ve kültürel alanlarda da görünürlüğümüzü sabote ediyor” diye konuştu.

“KKTC’ye sahada sahip çıkılmalı”

Arıklı, bu süreçte Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlük desteğinin hayati önem taşıdığını hatırlatarak, “Dünyada izolasyon altında dimdik ayakta duran tek yapı KKTC’dir. Ama bu mücadele ekranlardan değil, sahada verilmelidir” dedi.

TÜRKBİR olarak 2016’dan bu yana 26 ülkede KKTC’nin gerçeklerini, vizyonunu ve direnişini anlatmaya çalıştıklarını aktaran Arıklı, “Güçlü Türkiye, güçlü Türk birliği, güçlü KKTC” ilkesiyle yola çıktıklarını vurguladı.

Arıklı, Doğu Akdeniz’deki enerji savaşları ve Kıbrıs’ın bu denklemdeki stratejik konumuna da dikkat çekti.

“Mavi Vatan’ın kilidi KKTC’dir. Bu bölgede Fransa’dan ABD’ye kadar herkes varlık gösterirken, Türkiye ve KKTC’nin geri durması beklenemez. Hak ve menfaatlerimiz için masada da sahada da var olmalıyız” dedi.