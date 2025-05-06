Ulaştırma Bakanı Arıklı, “Kötü koşullara sahip limanları özelleştirmek için ortaklarımı gaza getirmeye çalışıyorum ama çok da başarılı olduğum söylenemez” dedi.

“DP şimdi tereddüt yaşıyor”

Erhan Arıklı, “3 yıl geçti bu konuda bir adım atamadık. Üzgünüm… Herhalde bu hükümetin başarısızlıklarından birisi bu olacak” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik açıklamalarda da bulunan Arıklı, “Hükümetin çatı adayını gündeme getirdik. Sayın Ersin Tatar bağımsız aday olsun dedik, kabul etti ve bağımsız adaylığını açıkladı. UBP de destek vereceğini söyledi. DP şimdi bir tereddüt yaşıyor. Eski Genel Başkan Serdar Denktaş’ı destekleyebilirler. DP’nin son kararını bekliyoruz. Sonra biz de ona göre tavrımızı açıklayacağız.”

“Erken genel seçim mutlaka gündeme gelecek”

Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanlığı seçiminde sonuç ne olursa olsun, seçimin hemen ardından erken genel seçimin mutlaka gündeme geleceğini sözlerine ekledi.