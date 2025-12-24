Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Millet Bahçesi yerleşkesinde inşa edilen Millet Cami'nin Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı adına TOKİ tarafından 19 Aralık 2025 tarihinde resmen teslim edildiğini açıkladı.

Bakan Arıklı yaptığı açıklamada, Millet Parkı projesinin tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, park içerisinde yer alan caminin de geçtiğimiz günlerde resmen teslim alındığını ifade etti.

Arıklı'nın paylaşımı şöyle:

"Anavatanımız tarafından yapılan ve halkımıza hediye edilecek olan Millet Parkı bitmek üzere. Geçtiğimiz gün, TOKİ ‘den Park içerisinde yapılan görkemli Camimizi teslim aldık. Bayındırlık ve Ulatırma Bakanı olarak bu teslim tutanağını imzalamanın mutluluğunu ve onurunu yaşıyorum. Halkımıza hayırlı olsun…:"