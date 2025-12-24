Ayrıca, iki bölgeli iki toplumlu federasyon, konfederasyon ya da iki devletli çözüm gibi modellerin “ulusal ötenaziye” yol açtığını belirterek, herhangi bir çözümün, Avrupa Birliği vatandaşlarının tamamının sahip olduğu hakları eksiksiz şekilde güvence altına alması gerektiğini ifade etti.

Kilise lideri, ulusal meselenin gidişatına ilişkin derin endişesini dile getirdi, vatanın hâlâ bölünmüş olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Başpiskoposu, ulusal ve ruhsal bir uyanış çağrısı yaparak, büyük bayramın barış ve umut mesajına rağmen Kıbrıs halkının düşüncesini ve kalbini (sözde) işgalden ve çözümsüz ulusal dramdan koparamayacağını söyledi.

Toplumun, “rahat bir geçicilik” durumuna hapsolduğunu; bunun da Türkiye’nin oyalayıcı politikası ve Kıbrıs’ın tamamını ele geçirme ve Türkleştirme yönündeki planlı hedefiyle birleştiğini ileri sürdü.

Rum vatandaşların Kuzey Kıbrıs’a geçişini eleştiren Başpiskopos, bunun kutsal ve tarihî mekânlara hac ziyareti için değil, eğlence ve kuzeyin ekonomik olarak desteklenmesi amacıyla yapıldığını belirterek, bunu “ulusal öz bilinç eksikliği ve boyun eğme eğilimi” olarak nitelendirdi.