Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Doğu Anadolu Kültür Derneği tarafından düzenlenen Nevruz şenliklerine katıldığını açıkladı.

Etkinlikte dostlarıyla sohbet ettiğini belirten Arıklı, şenliğe katılan DEM Partili Milletvekili Meral Danış Beştaş ile de ayaküstü görüştüğünü ve kendisine “hoş geldiniz” dediğini ifade etti.

Arıklı, "Bu durum belliki birilerini rahatsız etmiş olmalı ki, öküz altında buzağı arıyorlar" dedi.

Nevruz’un Türk, Kürt ve Fars halklarının asırlardır birlikte kutladığı bir bayram olduğunu vurgulayan Arıklı, Farisilerin Nevruz’u yeni yıl olarak kutladığını, Kürtlerin Demirci Kawa’nın zalim Dehak’ı yenmesini simgeleyen bir gün olarak benimsediğini, Türk dünyasında ise bayramın hem yeni yıl hem de Ergenekon ile ilişkilendirilerek kutlandığını kaydetti.

Türkiye’de geçmişte Nevruz’un yasaklanmasını eleştiren Arıklı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bu yıl bayramın gecikmeli de olsa kutlandığını belirtti ve organizasyonu düzenleyen Güneydoğu Anadolu Kültür Derneği’ne teşekkür etti.

Arıklı, geçmişte bu tür etkinliklere katılırken tereddüt yaşandığını ancak Türkiye’de başlayan yeni barış süreci atmosferinde bu tür organizasyonlara katılmaktan ve farklı siyasi kesimlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Ortadoğu’da dış güçlerin planlarını gördükçe çözüm sürecinin başarıya ulaşmasının önemine dikkat çeken Arıklı, Türk ve Kürt halklarının tarih boyunca birlikte yaşadığını, akrabalık bağları kurduğunu ve Kurtuluş Savaşı’nı birlikte verdiğini belirterek, bu kardeşliğin güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Arıklı, paylaşımını “Nevruz Bayramımız kutlu olsun” ifadeleriyle tamamladı.