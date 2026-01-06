Posta Dairesi Müdürlüğü’nde düzenlenen törene; Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk, Posta Dairesi Müdürü Yakup İskender, Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş ile Posta Dairesi çalışanları katıldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, törende yaptığı konuşmada posta sektörü ve postacılık mesleğinin dünyanın en eski mesleklerinden biri olduğunu belirterek, bu mesleğin hiçbir zaman eskimeyeceğini ve yok olmayacağını ifade etti.

Kıbrıs Türklerinin 1960 Cumhuriyeti’nden dışlanmasının ardından kurulan ilk kurumun Kıbrıs Türk Postaları olduğunu vurgulayan Arıklı, “Kıbrıs Türk siyasi tarihi ve mücadele tarihi açısından Posta Dairesi’nin yaşatılması ve geliştirilmesi gerekiyor” dedi.

Kargo ve PTT AVM projeleri tamamlanacak

Bakan Arıklı, PTT AVM ve kargo taşımacılığı alanında başlattıkları projeleri, Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle tamamlayamadıklarını belirterek, bir sonraki genel seçimlere kadar bu iki alanda sonuç alıcı adımlar atmayı ve Posta Dairesi’nin gelişimine katkı koymayı hedeflediklerini söyledi.

Posta Dairesi’nin görevinin yalnızca mektup dağıtmak olmadığını anımsatan Arıklı, Türkiye’de PTT’ye farklı görevler verildiğini ve PTT’nin para havalesi gibi hizmetler de sunduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

“PTT Türkiye’de nasıl yeni görevlerle geliştiyse, biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde aynı görevleri üstlenebiliriz. Üstlenmek zorundayız. Aksi takdirde bu güzide kurum yavaş yavaş yok olacaktır.”

Arıklı, Posta Dairesi’nin pul satışı dâhil sunduğu diğer hizmetlerle devlet ekonomisine önemli katkı sağladığını, buna rağmen bütçeden orantılı bir pay alamadığını da vurguladı.

Öztürk: Eksikliklerin giderilmesi için gerekli adımlar atılacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk ise özellikle kırsal kesimde dağıtım yapan yalnızca dört personel bulunduğunu belirterek, halkın daha iyi hizmet alabilmesi için bu sayının mutlaka artırılması gerektiğini söyledi. Öztürk, personel yetersizliği ile Posta Dairesi Müdürlüğü’nün yapısal eksikliklerinin giderilmesi için bu yıl gerekli adımların atılacağını ifade etti.

İskender: Posta’ya yeni bir vizyon kazandırmak istiyoruz

Posta Dairesi Müdürü Yakup İskender de teknolojinin gelişmesiyle haberleşmenin anlık hâle geldiğini, buna rağmen önemli evraklar, resmi belgeler ve diğer materyallerin taşınmasında hâlen posta teşkilatlarının önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

İskender, Kıbrıs Türk Postaları’nın 1963 sonrası ambargo ve tecrit dönemlerinde de hizmetlerini aksatmadan sürdürdüğünü belirtti.

“Posta, devletimizin mahremiyetidir. Ayakta kalması gereken bir kurumdur” diyen İskender, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Posta’ya yeni bir vizyon kazandırmak istiyoruz. Günün koşullarına uygun yenilikler yapmayı hedefliyoruz. E-ticarette, internet üzerinden satın alınan ürünlerin güvenli şekilde adreslerine ulaştırılması büyük önem taşıyor. Biz bu göreve talibiz ve bunu en iyi şekilde yapabileceğimize inanıyoruz. Ülkemizin her noktasına her türlü kargoyu ulaştırmak, yurt dışına gönderim yapmak ve ürünlerin ülkeye girişinde yaşanan sıkıntıları aşmak istiyoruz. Postamızı çok daha işlevsel bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyoruz.”