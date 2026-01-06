Açıklamada, halka su tasarrufu konusunda azami hassasiyet göstermesi, zorunlu olmadıkça su kullanımından kaçınması çağrısında bulunuldu.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Serdarlı köyü yakınlarında bulunan ana su şebekesi hattında meydana gelen patlağın, Gazimağusa kentine verilen suyun teminini olumsuz etkilediği belirtildi.

Yetkililer tarafından yapılan teknik incelemelerde, patlağın izinsiz kazı çalışması sırasında oluştuğunun tespit edildiği ifade edilen açıklamada, arızanın ana su şebekesinde meydana gelmesi nedeniyle, Gazimağusa kentine yönelik su temininin geçici olarak kesildiği, buna bağlı olarak belediyeye ait su deposundan yapılan su dağıtımının da durdurulduğu kaydedildi.

“Halkımızın su tasarrufu konusunda azami hassasiyet göstermeleri rica olunur”

Yetkili birimlerce yürütülen çalışmaların 4-5 gün içerisinde tamamlanmasının ardından suyun yeniden kente verilmesi planlandığı belirtilen açıklamada, bu süreçte halkın su tasarrufu konusunda azami hassasiyet göstermesi, zorunlu olmadıkça su kullanımından kaçınması istendi.