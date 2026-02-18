Arıklı, Ramazan’ın gönüllerin yumuşadığı, kırgınlıkların son bulduğu, paylaşma ve dayanışma duygularının güç kazandığı müstesna bir dönem olduğunu ifade etti.

Bu mübarek ayda ihtiyaç sahiplerinin gözetilmesinin, komşuluk bağlarının kuvvetlendirilmesinin ve toplumsal birlik ile beraberliğin pekiştirilmesinin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirten Arıklı, Ramazan’ın sabrı, şükrü, merhameti ve kardeşliği yeniden hatırlattığını vurguladı.

Arıklı mesajında, sofraları bereketlendiren ve gönülleri arındıran bu mübarek günlerin ülkeye, millete ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini temenni etti.

Duaların kabul olduğu, kalplerin huzur bulduğu bir Ramazan ayı dileyen Arıklı, sağlık, esenlik ve barış içinde nice Ramazanlara erişme temennisinde bulunarak, “Ramazanımız mübarek olsun” ifadelerini kullandı.