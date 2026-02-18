Üstel, Cypfruvex’le sözleşme imzalayan üreticilerin kuruma verdiği ürün karşılığında yüzde 50 avans alabileceğini de belirtti.

Başbakan Üstel, Cypfruvex Yönetim Kurulu Başkanı Ratip Irıkoğu, Genel Müdürü Mustafa Üstünel, yönetim kurulu üyeleri, narenciye üretici birliklerinden temsilcilerle Başbakanlık’ta bir araya gelerek, sektöre ilişkin açıklamalarda bulundu.

Güzelyurt denince akla narenciye geldiğini belirten Üstel, sektörün daha ileriye götürülebilmesi için çalışıldığını, bu alandaki projelere hükümet programında da yer verdiklerini söyledi.

Hükümetin ilk hedefinin üreten kesimleri ayağa kaldırmak olduğunu kaydeden Başbakan Üstel, narenciye, tarım, hayvancılık, meyve-sebze yetiştiriciliği, seracılık gibi sektörlerin sorunlarının tespiti ve çözümü için Tarım Bakanlığı’nın plan ve program hazırlandığını ifade etti.

Bir dönem Güzelyurt’ta narenciye ağaçlarının kesilmeye başlandığını da anımsatan Üstel, geçmiş dönemde Mandora ve Valensiyaya verilen fiyatlara değindi.

Hükümetin Mandora (King Mandalin) için çok iyi bir fiyat belirlediğini, ihracatın artık sona geldiğini söyleyen Başbakan Ünal Üstel, bugün Valensiya için belirlenen (tonu 19 bin TL’ye kadar) fiyatın narenciye için "milat" olduğunu vurguladı.

Üstel, Cypfruvex’le sözleşme imzalayan üreticilerin ürünleri karşılığında yüzde 50 avans alabileceğini de belirtti.

Başbakan Üstel, yapılan çalışmalar ve Türkiye ile imzalanan protokoller sayesinde ihracat ve Cypfruvex için atılan adımlara da değindi.

Üstel, Cypfruvex’teki makinelerin ve ihtiyaç duyulan kısımların yenilendiğini belirterek, 40 bin tonluk hava deposunun 15 binlik kısmının martta hizmete açılacağını da açıkladı.

Üstel, ülkenin büyük eksiği olan Hal Yasası’nın yapıldığını, tüzüklerinin de bitirildiğini kaydederek, Cypfruvex’in ve soğuk hava deposunun yanındaki alanın hal yeri olarak tespit edildiğini, fizibilite çalışmasının yapıldığını, hedefin martta ihaleye çıkmak olduğunu söyledi.

Yeni Güzelyurt Hastanesi’nin gelecek aylarda bitirilerek hizmete gireceğini kaydeden Üstel, gençlerin Güzelyurt’ta kalması için başlattıkları “İlk Evim” kredisini yeniden açıklayacaklarını söyledi.

Güzelyurt’ta 30 seneden sonra ilk kez sosyal konut projesine başlandığını belirten Üstel, ülke için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Başbakanlıktaki kabulde Cypfruvex Yönetim Kurulu Basın Sözcüsü Özel Tahsin ile narenciye üretici birliklerinden temsilciler de söz aldı.

-Tahsin

Cypfruvex Yönetim Kurulu Basın Sözcüsü Özel Tahsin, yaklaşık 4 yıldır kurumun yönetim kurulunda görev yaptığını, orta ölçekli bir üretici olarak narenciyedeki sorunları iyi bildiğini belirtti.

Başbakan Ünal Üstel, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ve Cypfruvex yönetiminin özverili çalışmalarından sonra bugünkü noktaya ulaştıklarını söyleyen Tahsin, “Başarı ortada… Eleştirilere başarıyla cevap verdik” dedi.

Özel Tahsin, Başbakan Üstel’in açıkladığı fiyatları ve ödeme şeklini “büyük bir devrim” diye nitelendirdi.

Cypfruvex’te yıllardır atılmayan adımları attıklarını, çağdışı kalan paketleme tesislerini kendi imkanlarıyla yenilediklerini vurgulayan Özel Tahsin, konsantrede verimi iki katına çıkardıklarını, soğuk hava deposunun da çok önemli bir proje olduğunu söyledi.

Üretici birliklerinin açıklanan fiyatları memnuniyetle karşılamasından da mutlu olduklarını dile getiren Özel Tahsin, iş birliği ve uyum içinde çalışılmasına önem verdiklerini kaydetti.

-Akçın

Narenciye Üreticiler Birliği Derneği Başkanı Turgut Akçın, narenciyede iyi fiyat açıklayarak üreticiyi memnun eden Başbakan Ünal Üstel’e, Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş’a ve Cypfruvex yönetimine teşekkür etti.

Üreticinin avans alabilecek olmasının da son derece önemli olduğunu belirten Akçın, “Senelerdir böyle bir memnuniyeti yaşamamıştık” dedi.

Bölgedeki bazı sorunlara değinerek, Güzelyurt ve Mevlevi barajlarının tamir edilmesi gerektiğini söyleyen Akçın, yağmur suyunun denize akmasının üreticileri üzdüğünü belirtti.

Türkiye’den gelen suyla sebze ve meyveciliğe de yönelim olduğunu dile getiren Turgut Akçın, tarımın plan ve program dahilinde yapılması, devletin her şeyden haberdar olması gerektiğini söyledi.

Bazı üreticilerin suyun Güzelyurt barajına gelmesini engellediğini de ifade eden Akçın, “Suyun tüm bahçelere adaletli şekilde dağıtılmasını talep ediyoruz” dedi.

-Alioğlu

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Alioğlu, narenciyenin tarımdaki payının geçmiş dönemlerde çok düştüğünü, 2 sene önce Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş ile başlattıkları istişarelerle bu oranın yüzde 19-20’lere çıkarıldığını, sektörün ivme kazandığını söyledi.

“Hak ettiğimiz noktalara geldik, daha da ileriye gideceğiz” diyen Alioğlu, Cypfruvex için atılan adımların, soğuk hava depolarının, sosyal konut ve hastane projesinin, Güzelyurt’a verilen önemin göstergesi olduğunu da belirtti.

2025’te ihracat sorunu yaşadıklarını, hükümetle ve Cypfruvex’le başlatılan çalışmalarla sorunun aşıldığını anımsatan Ali Alioğlu, “Üretici uzun yıllar Cypfruvex’le küstü… Güveni yeniden sağlamak zorundaydık…Bu sağlandı” dedi.

Bugün Valanciya portakalda açıklanan fiyatın rekor olduğunu da ifade eden Ali Alioğlu, “Son 25 yılın en güzel noktasındayız. Piyasaya 250-300 milyon TL kaynak yaratılacak” dedi.

Narenciyede hâlâ sorunlar yaşandığını, bunların çözümü için de Cypfruvex’in kurumsallaşmasının önemli olduğunu belirten Alioğlu, kooperatifleşmenin ve üreticilerin kurumun yönetim kurulunda söz sahibi olmasının önemine dikkat çekti.