İskele’de aylarca öz kızına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan O.Ç., bugün İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ile Adli Şube’de görevli polis memuru D.S., mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının cinsel tecavüz, soygun, zorla alıkoyma, cinsel saldırı, şiddet tehdidi, ciddi darp ve yakın akraba ile cinsel ilişki suçlarından tutuklu bulunduğunu belirtti.

Soruşturmanın sürdüğünü kaydeden polis, zanlının daha önce mahkeme emriyle 8 gün tutuklu kaldığını, yürütülen tahkikatın devamı için ek süreye ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Mahkeme, soruşturmanın selameti açısından zanlının 8 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi