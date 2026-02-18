Ercan Havalimanı’nda meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri) İthal ve Tasarrufu” suçundan tutuklanan A.G. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak şahadet veren Polis memuru G.T., 17 Şubat 2026 tarihinde saat 11.00 sıralarında Ercan Havalimanı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında, KKTC’ye giriş yapacak olan zanlının Narkotik Dedektör Köpeği Pamir’in tepki vermesi üzerine üzerinde ve eşyalarında arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan aramada zanlının tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını belirtti. Zanlının tutuklanarak hakkında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini ve alınması gereken ifadeler bulunduğunu ifade ederek zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Z.Y.B., zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.