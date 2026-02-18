Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren Polis memuru Y.M., 17 Şubat 2026 tarihinde saat 17.30 sıralarında Alayköy Sanayi Bölgesi’nde Gönyeli Polis Karakolu ekiplerinin devriye görevi sırasında şüpheli hareketleri nedeniyle yapılan muhaceret kontrolünde zanlıların ülkede izinsiz kaldıklarının belirlendiğini söyledi.

Polis, yapılan kontrolde M.A.I.’nin 15 Eylül 2025 tarihinden itibaren 155 gün, P.N.I.’nin 21 Haziran 2022 tarihinden itibaren 1277 gün ve K.A.’nın 25 Ekim 2022 tarihinden itibaren 1151 gün süredir KKTC’de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Zanlıların tutuklanarak haklarında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi’nde gerekli soruşturmanın yapılacağını ve ihraç işlemleri için ilgili dairelerle yazışmalar gerçekleştirileceğini belirterek 2 gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Z.Y.B., zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.