Erhan Arıklı, yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimine işaret ederek, ilk turda Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) adayının desteklemeyeceklerini, YDP’nin kendi adayı ile seçime katılacağını söyledi.

Arıklı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bağımsız aday olması halinde ise YDP’nin aday çıkarma kararını yeniden gözden geçireceğini belirterek, “Bağımsız aday olarak Ersin Tatar’ı destekleyebiliriz” dedi.

UBP’nin Cumhurbaşkanı Tatar’ı neden hala aday ilan etmediğini bilmediklerini de aktaran Arıklı, “Biz Nisan ayı içerisinde aday belirleme sürecimizi tamamlayacağız. Ersin Tatar, karar verir de bağımsız aday olarak çıkarsa, o zaman bizim YDP olarak aday çıkarma konusunda Ersin Tatar’ı bağımsız aday olarak destekleme durumumuz var” ifadelerini kullandı.

“Farklarımız bize engel teşkil etmez”

Arıklı, cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından erken seçimin gündeme gelebileceğini öne sürerek, CTP ile koalisyonu düşünebileceklerini kaydetti, “Farklarımız bize engel teşkil etmez” açıklamasını yaptı.