Amcaoğlu yaptığı açıklamada, imzalanan protokol kapsamında kent genelinde belirlenen noktalara 50 baykuş yuvası yerleştirileceğini belirterek, bu çalışma ile zararlı kemirgenlerle biyolojik mücadelenin güçlendirileceğini ifade etti.

Başkan Amcaoğlu ayrıca, bölgede bulunan Yeşil Okullar çerçevesinde çocuklara doğa, kuşlar ve ekosistem üzerine eğitimler verileceğini de kaydetti.

Söz konusu çalışmanın hem çevrenin korunmasına katkı sağlayacağını hem de çocuklarda doğa bilincinin gelişmesine yardımcı olacağını dile getiren Amcaoğlu, projenin kente hayırlı olmasını diledi.

Amcaoğlu, iş birliğinin hayata geçmesine katkı koyan KUŞKOR Başkanı Dr. Damla Beton ve yönetim kurulu üyelerine, belediyenin çevre danışmanı Prof. Dr. Şerife Gündüz’e, Belediye Sağlık Şube Amiri Veteriner Hekim Hüseyin Menderes’e, sürece katkı koyan Meclis Üyesi Alev Alp’e ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Başkan Amcaoğlu, Gönyeli–Alayköy’de sürdürülebilir ve doğayla uyumlu projeleri hayata geçirmeye kararlılıkla devam edeceklerini de sözlerine ekledi.