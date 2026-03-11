Daireden yapılan açıklamada, Güvercinlik Deposu ile Tepebaşı Terfi İstasyonu’nda meydana gelen arızaların giderilmesi amacıyla bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirileceği belirtildi. Planlı kesinti süresi içerisinde ayrıca “KKTC İçme Suyu Projesi Depo Bağlantı Hatları 2. Kısım” kapsamında eş zamanlı çalışmaların da yürütüleceği kaydedildi.

Bu çerçevede Çamlıbel Deposu bağlantı hattının mevcut ana isale hattına bağlanması, branşman vana odası imalatının yapılması ve İncirli Deposu bağlantı hattının ana isale hattına bağlanması ile branşman vana odası ve tahliye imalat çalışmalarının başlatılması planlanıyor.

Planlı kesintiden Tepebaşı (Akdeniz, Koruçam, Karpaşa, Çamlıbel ve 39. Tümen), Çayönü ve Güvercinlik su depolarından beslenen yerleşim birimleri etkilenecek.

Açıklamada, kesinti süresince içme ve kullanma suyu ihtiyacının yerel su kaynaklarından karşılanmasının öngörüldüğü belirtilerek vatandaşlardan suyu bilinçli ve tasarruflu kullanmaları istendi. Süreçle ilgili bilgilendirmelerin basın yoluyla yapılmaya devam edileceği ifade edildi.