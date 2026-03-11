13–14–15 Mart’ta 52 Sürücü Piste Çıkacak

Kuzey Kıbrıs’ta motor sporlarının merkezi olan NEU Event Park, 13–14–15 Mart tarihlerinde düzenlenecek Drift NEU yarışlarıyla 2026 sezonunu açıyor. Pro, Semi Pro ve Challenge kategorilerinde yapılacak organizasyona 8 farklı ülkeden 52 sürücü katılacak.

Yarış öncesinde Kebab House’da düzenlenen yemekli basın toplantısında organizasyonun detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Toplantıya Drift NEU Racing Team Direktörü Dr. Enver Haskasap, sponsor temsilcileri, pilotlar ve basın mensupları katıldı.

Haskasap: “Yarışımız Artık Uluslararası”

Drift NEU Racing Team Direktörü Dr. Enver Haskasap, 2026 sezonunun organizasyon için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirtti. Haskasap konuşmasında, yarışların artık uluslararası bir boyut kazandığını ifade ederek, İrlanda, Hollanda, Almanya, Türkiye ve İran başta olmak üzere birçok ülkeden pilotların yarışlara katıldığını söyledi.

2025 yılında verilen sözleri yerine getirdiklerini vurgulayan Haskasap, pistte yapılan geliştirmelere de değindi. “Pistimizi büyüttük, seyirci alanlarını genişlettik. Bu yıl tribünlerde yaklaşık 5.000 izleyici bekliyoruz. Drift sporuna olan ilginin artması bizi gururlandırıyor.”dedi.

Haskasap ayrıca 2026 sezonunda Challenge yarışlarının sezonun başında ve sonunda düzenleneceğini belirterek 2027 yılında Challenge serisini uluslararası bir organizasyona dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Akpolat: “Ülke Tanıtımı İçin Değerli”

Basın toplantısında konuşan Near East Bank Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Akpolat, organizasyonun spor ve ülke tanıtımı açısından önemli bir platform olduğunu belirtti. Akpolat, Near East Bank olarak spora ve gençlere destek vermeye devam edeceklerini ifade ederek tüm sporculara başarılar diledi.

Şampiyonlar Piste Hazır

Geçtiğimiz sezonun şampiyonları da yeni sezon öncesinde iddialı mesajlar verdi.

2025 Pro şampiyonu Celal Erülkü, sezona güçlü bir hazırlık yaptıklarını belirterek şampiyonluk mücadelesi vereceklerini söyledi ve tüm pilotlara başarılar diledi.

2025 Semi Pro şampiyonu Cengizhan Güngör ise bu yıl katılımın yüksek ve rekabetin güçlü olduğunu ifade ederek pistte en iyi performansı sergilemek için hazır olduklarını dile getirdi.

NEU Event Park’ta üç gün sürecek organizasyonun tribünlerinde binlerce motor sporu tutkununun yer alması bekleniyor. Drift severler, hız ve dumanın hakim olacağı heyecan dolu yarışlara tanıklık edecek.