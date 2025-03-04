Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, ülke genelinde organize bir toplu ulaşım sisteminin olmayışı ülke ekonomisinin tam potansiyeline erişmesini engellediğini, turizm ve yüksek öğrenimi olumsuz etkilendiğini, ancak bunun yakında uygulamaya konacak olan yeni toplu taşıma sistemi ile ortadan kaldırılacağını söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Asim Vehbi Başkanlığındaki Kıbrıs Üniversiteler Birliği (KÜB) heyetini kabul ederek yeni toplu taşıma sistemi ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

“Üniversiteler devletin sorumluluğunu üstlendi”

Kabulde konuşan Arıklı, toplu taşımadaki eksiklik nedeniyle özellikle üniversitelerin fazladan yatırım yapmak zorunda kaldığını ve devletin sorumluluğunu üstlendiğini belirtti.

“Üniversitelerimiz kuruldukları günden itibaren kendi öğrencilerini kendileri taşımak zorunda kalmıştır. Bunun değişmesi için çalışıyoruz. Yakında yeni toplu taşıma sistemini uygulamaya koyacağız, üniversitelerimiz de bu projeye belirli miktarlarda katkı yapacak” diyen Arıklı, yeni toplu taşıma sistemi uygulamaya konana kadar tüm paydaşlarla yakın iletişim halinde olacaklarını ifade etti.

Perşembe günü üniversitelere sunum yapılıyor

Üniversitelerin yeni toplu taşıma sistemiyle ilgili kafalarında bazı soru işaretleri bulunduğunu kaydeden Arıklı, “Perşembe günü üniversitelerimize, Düzce Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Ilıcalı tarafından ‘KKTC Toplu Taşıma Etüt Entegrasyon ve Dönüşüm Projesi’ hakkında benim de katılacağım bir sunum yapılacak. Yeni toplu taşıma projemizle ilgili tüm sorular bu toplantıda yanıtlanacak” dedi.

Kabul sırasında KÜB heyetinde Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Final Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve Genel Sekreteri Dr. Bülent Taşel, Akdeniz Karpaz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Öz, Dünya Barış Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Behiye Çavuşoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi Genel Sekreteri Aylin Ayhan, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi genel Sekreteri Doç. Dr. Asil Azimli ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Ulaşım Amiri Mithat Durak yer aldı.