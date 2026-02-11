DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, dün L’Apprenti Restoran’da düzenlenen proje basın toplantısında; DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Hatice Jenkins ile Proje Koordinatörü Zehra Güçhan Topçu birer konuşma yaptı.

Toplantıda, ayrıca, Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, İleri Yaş Gelişim/Tazelenme Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeleri Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen ve Yrd. Doç. Dr. Asiye Güngör Başaran ile Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Genel Sekreteri Dr. Kenan Başaran ve Dernek Başkan Yardımcısı Semral Erel de hazır bulundu.

- Kılıç: “Toplumsal yaşama aktif katılımı desteklemeyi amaçlayan yenilikçi bir model”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, yaşam süresinin uzamasıyla birlikte aktif ve sağlıklı yaşlanma anlayışının önemine dikkat çekerek, DAÜ’nün Gazimağusa Belediyesi ve Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği iş birliğinde projeyi hayata geçirdiğini söyledi, teşekkürlerini iletti.

Kılıç, üniversitenin sosyal sorumluluk projesi olarak yürüteceği projenin ileri yaş bireylerin bilgi, beceri ve yeteneklerini koruyup geliştirmelerini ve yaşam boyu öğrenme anlayışıyla toplumsal yaşama aktif katılımlarını desteklemeyi amaçlayan yenilikçi bir model olduğunu kaydetti.

- Topçu: “Kaliteli, yenilikçi ve kapsayıcı bir eğitim modeli”

Proje Koordinatörü Doç. Dr. Zehra Güçhan Topçu, toplumsal değeri son derece yüksek bir projeyi paylaşmanın heyecanını yaşadığını ifade ederek, program üzerine yaklaşık bir yıldır çalışıldığını kaydetti.

Öğrenmenin yaşı olmadığına dikkat çeken Doç. Dr. Topçu, yaşam boyu öğrenme anlayışının hayatın her evresinde bireyi besleyen, güçlendiren ve topluma daha aktif katılımını sağlayan bir yolculuk olduğunu ifade etti; eğitimin dört yıl (sekiz dönem) süreceğini ve her dönemde katılımcıların en az üç ders almasının öngörüldüğünü söyledi.

- Uluçay: “Üniversite, her geçen gün daha ileriye taşınıyor”

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da DAÜ’nün yükseköğretim sektöründeki önemine işarte ederek , DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ın ortaya koyduğu vizyon ve özveriyle üniversitenin her geçen gün daha ileriye taşındığını vurguladı.

Uluçay, üniversite, belediye ve sivil toplum arasında önemli ve nitelikli iş birliklerinin hayata geçirildiğini ifade etti; projenin başarılı olacağına inanç belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

- Jenkins: “Yerel yönetim, üniversite ve sivil toplum iş birliklerinin en güzel örneklerinden biri”

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Hatice Jenkins ise, 60 yaş ve üzeri bireylerin öğrenmeye, üretmeye ve toplum yaşamında aktif yer almaya hakkı olduğunu vurgulayarak, projenin bir sosyal sorumluluk çalışması olarak bölgede yaşayan ileri yaştaki bireylere hizmet verme amacı taşıdığını kaydetti.

Jenkins, projenin yerel yönetim, üniversite ve sivil toplum iş birliklerinin ne denli güçlü ve kalıcı sonuçlar doğurabileceğinin en güzel örneklerinden biri olduğunu söyledi.

- Bahar dönemi takvimi

Açıklamada, 2025–2026 Bahar Dönemi kapsamında program için kayıt işlemlerinin 16–17 Şubat tarihlerinde yapılacağı, derslerin 3 Mart’ta başlayacağı belirtildi.

Ders kesiminin 10–25 Nisan tarihleri arasında olacağı kaydedilen açıklamada; 28 Nisan’dan itibaren derslere devam edileceği ve bahar döneminde son ders tarihinin 11 Haziran olduğu bildirildi.

Programa ilişkin ayrıntılı bilgi almak ve başvuruda bulunmak isteyenlerin, +90 392 630 24 96 ve 630 3909 numaralı telefonları arayabileceği veya https://tazelenme.emu.edu.tr/tr internet adresini ziyaret edebileceği duyuruldu.