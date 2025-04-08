Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın paylaşımı şöyle:

“PABUCUMUN DEMOKRATLARI SİZ DE...

Adamlar kalkacak Türkiye Büyükelçiliğine siyah çelenk koyacak, "Go Home Elçi" diyecek."Evine dön Ayşe" diyerek Elçilik önünde şarkılar söyleyecek. Bu demokratik bir hak olacak.

Bu ülkenin yasalarına göre kurulmuş, seçimlere girmiş, Meclise temsilci göndermiş bir siyasi parti olan YDP de onların aksine bir kaç yüz kişi ile sembolik bir eylem yapıp Elçiliğin önüne Kırmızı- Beyaz çelenk koyacak. Bunun adıda ayrımcılık, bölücülük vs olacak.

Pabucumun demokratları siz de...”