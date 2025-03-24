YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın paylaşımı şöyle:

"KÜÇÜK BİR HATIRLATMA…

Başörtüsü krizi ile ilgili gelişmeleri takip ediyorsunuzdur. Bugün Tufan Erhürman’ın da önerisi ile Sayın Başbakan, ilgili Tüzüğün geri çekileceğini ve uzlaşma için zemin hazırlanacağını söyledi.

Başta sendikalar olmak üzere bir çok kesim Zafer çığlıkları atıyor. Durun hele arkadaşlar. Bakanlar Kurulu, henüz Tüzüğü geri çektiğine dair bir önerge onaylamadı. Bugün Eğitim Bakanı, yarın da Başbakan paydaşlarla görüşecek. Gelin uzatılan eli geri çevirmeyin. Gelin toplumu daha fazla germeyin. Yoksa hepimiz üzülürüz…"