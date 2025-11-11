Bunlar da ilginizi çekebilir

“Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu hayatını kaybeden kahraman askerlerimizin acısını derin bir üzüntüyle öğrendim. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve tüm Türk milletine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.”

Arıklı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı , Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağında yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

