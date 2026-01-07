Mahkemede olguları aktaran polis memuru Kenan Mlulla, 3 Ocak 2026 tarihinde saat 17.00 sıralarında, Lefkoşa’da Yusuf Kaptan Futbol Sahası içerisinde zanlının, arkadaşına ait sırt çantası içinde muhafaza edilen siyah renkli iPhone 15 marka cep telefonu ile telefonun arka kısmında bulunan 3 adet kredi kartını sirkat ettiğini söyledi.

Polis, yapılan şikâyet üzerine başlatılan soruşturmada zanlının tespit edilerek tutuklandığını, kredi kartlarının zanlının tasarrufunda bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Zanlının ifadesinde, çaldığı cep telefonunu olay mahallinden yaklaşık 100 metre uzaklıkta bulunan surların üzerine sakladığını itiraf ettiğini kaydeden polis, zanlının yer göstermesi sonucu telefonun bulunarak emare alındığını açıkladı.

Polis memuru Mlulla, zanlının daha önce mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek tutukluluk süresi alındığını, bu süre içerisinde yapılan araştırmada zanlının sirkat ettiği banka kartlarıyla iki ayrı işletmede toplam bin 900 TL’lik alışveriş yaptığının tespit edildiğini ifade etti. Ayrıca zanlının 29 Kasım 2025 tarihinden itibaren ülkede 35 gündür izinsiz olarak bulunduğunun belirlendiğini aktaran polis, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemede verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.