Larnaka havaalanında Rum Ulaştırma Bakanı Alexis Vafeades tarafından karşılanan Zelenskiy, günün ilerleyen saatlerinde Rum Lider Nikos Hristodulidis ile ikili bir görüşme yapacak ve Kıbrıs'ın Avrupa Birliği Konseyi'nin altı aylık dönem başkanlığının açılış törenine katılacak.

Pazartesi günü hükümet sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, Hristodulidis'in Zelenskiy ile görüşmesinin "Avrupa'nın Ukrayna'ya desteğinin hayati önem taşıdığı bir dönemde" gerçekleştiğini söylemişti.

Toplantının, “ barış çabalarına, uluslararası meşruiyetin korunmasına ve Avrupa projesini oluşturan temel ilkelerin muhafaza edilmesine vurgu yapılarak” gerçekleşeceğini ve bunların “Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kararlılıkla bağlı kaldığı ilkeler” olduğunu söyledi.

Zelenskiy ayrıca cumhurbaşkanlığı sarayında Avrupa Konseyi Başkanı Hristodulidis ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ortak bir toplantıya katılacak.