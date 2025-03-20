Mahkemede yeminli şahadet veren Cansel Mimar, zanlı Mehmet Nusretkaya’nın, Alayköy’de bir lojmanda arkadaşı Turgut Bayraktar’a ait laptopu sirkat ettiğini ve 20 Mart’ta Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak isterken, tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının valizinde yapılan aramada konu laptopun bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlının TC uyruklu olduğunu ve turist statüsünde bulunduğun belirterek zanlının 15 günü aşmamak üzere cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 15 günü aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.