Haber: Pelin Yükselay

Geçtiğimiz gün Bostancı Sınır Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’a geçerken, KKTC kimliğinin kabul edilmediğini belirten Candan, aynı sorunu başka vatandaşların da yaşadığını, Güney Kıbrıs’un tutarsız politikaları olduğunu kaydetti.

Kimlikle ilgili kapıda yaşanan sorunun mülkiyette yaşanan gelişmelerden ve Güney Kıbrıs’ın Schengen Bölgesine girme çabasından kaynaklanabileceğini düşündüğünü kaydeden Candan, kapıda yaşananları şöyle anlattı:

“Kapılar açıldığı günden bugüne 22 yıldır ben KKTC kimliği göstererek Güney Kıbrıs’a geçtim. Çok ender olarak Kıbrıs kimliğimi göstererek geçtim. Geçtiğimiz gün de Bostancı Kapısı’nda KKTC kimliğimi gösterdim, oradaki görevli ‘Kıbrıs Cumhuriyeti kimliğiniz var mı?’ diye sordu, ‘var’ dedim. Son dönemde Güney Kıbrıs’ın Schengen’e girme gündemi var bunun yanında mülkiyet konusu var ‘yeni bir liste mi yapılıyor’ düşündüm, yetkiliye nedenini sordum, yetkili ‘böyle’ dedi, yazılı talimat da gösteremedi. Ben daha sonra öğrendim geçtiğimiz hafta Rumlar ortak bir toplantı yapmış ve geçişlerde Kıbrıs Cumhuriyeti kimliklerini gösterin yönünde bir konuşma yapılmış. Bu arada ben kapıda ısrarcı oldum, milletvekili olduğumu, Güney’de çok tanıdıklarım olduğunu ve Rum Lider Hristodulidis’in ofisini dahi arayabileceğimi söyledim. Ben bu şekilde konuşunca ‘KKTC kimliği ile geçin’ denildi, geçtim. Ertesi gün aynı şeyi, hatta daha farklı sorunlarda yaşandığını başka başka vatandaşlardan dinledim. Bu şekilde birçok zorluğun Güney Kıbrıs’ın politika değişikliğinden kaynaklı yaşandığını düşündüm ve sosyal medya hesabımdan da duyurdum. Sosyal medyada yapılan yorumlardan sorun yaşayan çok kişi olduğunu öğrendim. Güney Kıbrıs tarafından bir tutarsızlık var. Konuyla ilgili yeni bir politika açıklamadılar ama ortada net olarak bir sorun var” diye konuştu.

Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın sorularını yanıtlayan Candan, insan hayatını zorlaştıran her durumun Güney Kıbrıs ya da Kuzey Kıbrıs fark etmeksizin karşısında olduğunu belirterek, Güney Kıbrıs’ın tutarsız olduğunu kaydetti.

“İkizler var birine Kıbrıs kimliği veriliyor, diğerine verilmiyor”

Karma evlilikler konusunda da kimlik verme aşamasında Güney Kıbrıs tarafından ciddi tutarsızlıklar olduğunu anlatan Candan, “Kardeşler var, biri kimlik alıyor diğeri alamıyor. İkizler var mesela biri alıyor diğeri alamıyor” diye konuştu. Bu tarz tutarsızlıkların karşısında durulması gerektiğini vurgulayan CTP Milletvekili Armağan Candan bu konuların tartışılması ve de gündem olması gerektiğini söyledi. Candan, Güney Kıbrıs ile Kuzey Kıbrıs’ın artık birlikte insan hayatını kolaylaştıracak şeyleri ele alması gerektiğini kaydetti.

“AKPA’da bu sorunları dile getireceğiz”

Önümüzdeki hafta AKPA toplantısı için Yunanistan’a gideceklerini anlatan Candan, bu toplantıya Yunanistan Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Meclis Başkanı’nın da katılacağına dikkat çekerek, tüm bu sorunları AKPA toplantısında dile getireceklerini kaydetti. Candan Schengen konusunu da Yunanistan’da soracaklarını söyledi. CTP Milletvekili bu toplantıların kendilerine sorunları aktarmak adına ciddi bir fırsat sunduğunun altını çizdi.

Candan: Mülkiyette yükselen bir gerilim var

Mülkiyet meselesinde yüksek bir gerilim olduğunu da kaydeden Candan, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik ciddi bir masa kurulamadığı sürece bu gerilimin artarak devam edeceğini kaydetti.

20 Gün sonra Strazburg’da gerçekleşecek Avrupa Parlamentosu toplantısında Taşınmaz Mal Komisyonu’nun da gündeme geleceğini anlatan Candan bu toplantının Taşınmaz Mal Komisyonu’nun geleceği açısından çok önemli olduğunun altını çizdi.

“Taşınmaz Mal Komisyonu’nu asla kaybetmemeliyiz”

Candan, “Avrupa Parlamentosu o toplantıda Taşınmaz Mal Komisyonu’nun yeterli olup olmadığını konuşmaya hazırlanıyor. Geçen yıl 18 ülke Taşınmaz Mal Komisyonu aleyhine oy verdi. Bu yıl eğer bu aleyhte olan oylar 24 ülkeyi bulursa Taşınmaz Mal Komisyonu’nun etkin olmayan bir yöntem olduğu kabul edilmiş olacak ve mülkiyet davalarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gitmesinin önü açılacak. İşte tüm bu sebeplerden Strazburg’da gerçekleşecek olan toplantı çok önemli. Ben Cumhuriyet Meclis’inde de gerekli uyarıyı yaptım. Taşınmaz Mal Komisyonu’nu daha güçlendirmeliyiz ve asla kaybetmemeliyiz” diye konuştu.

“Maraş tamamen insanların kullanımına açılmayacak”

“Güney Kıbrıs’ın mülkiyetle ilgili tutuklamalarına karşılık Maraş’ı açacak” yönündeki iddialarla ilgili bir soru üzerine de Candan bunun gerçekeleşeceğini düşünmediğini söyledi.

CTP Milletvekili Candan konuyla ilgili şunları söyledi:

“Yaklaşık 3-4 yıl oldu ‘Maraş’ı açıyoruz’ diyeli. Kamuya ait yerler ziyarete açıldı, sonra bir bölgesi de asgari bölge olmaktan çıkarıldı onun ötesine geçilmedi. Maraş’a ilişkin Güney Kıbrıs’ın yaptığı başvurular hep vardı hiç bunlara dokunulmadı. Taşınmaz Mal Komisyonu’nda da Maraş’la ilgili bir karar yok. Ben en fazla asgari bölge olmaktan çıkarılan bölgeye bir şey yapılabileceğini düşünüyorum. İnsanlar Maraş’a yerleşecek gibi bir durum olacağını sanmıyorum. Konu geçiyor ama resmi ağızlardan bir açıklama yok. Öte yandan Maraş meselesinin seçim kampanyasına dönüştürülmemesi gerektiğini de düşünüyorum. Bunun riskleri de var. Mülkiyetle ilgili davaların dünya gündemine taşındığı ve ekonomimizin bu davalardan ötürü çok kötü etkilendiği bu günlerde soruna nasıl karşılık verileceği ve nasıl çözüleceği çok daha ciddi bir şekilde ele alınmalı”

“Erhürman Cumhurbaşkanı seçilince her şey tersine dönecek”

Tüm yaşanan bu gelişmeler ve sorunlar ışığında iki tarafın artık masada görüşme yapmak zorunda olduğunun altını çizen Candan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın tavrı nedeniyle iki taraf arasındaki birçok konuda boşluk oluştuğunu kaydederek, “Ekim ayında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CTP adayı Erhürman’ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle bu durum tersine çevrilecektir” ifadelerini kullandı.