Haber: Pelin Yükselay

‘Trafik cezaları daha caydırıcı olursa kazalarda azalma olur’ mantığı ne yazık ki ülkemizde işe yaramış gibi görünmüyor.

Ülkede her gün ortalama 3 trafik kazası meydana gelirken, kazaların bir çoğunun nedeni halen kayıtlara sürat ya da alkollü araç kullanmak olarak geçiyor.

Gündem Kıbrıs Gazetesi’ne konuşan vatandaşlar, trafikte başlıca sorunu artık sürücülerin oluşturduğuna dikkat çekti.

Toplumun davranış kültürünün çoktan değiştiğine işaret eden vatandaşlar, artan cezaların bu kazaları durduramayacağı görüşünde.

Bunun yanında kimi vatandaş ise cezaların daha da artırılmasını isterken, kimi vatandaş ise ‘insanları rahat bırakın, kazalar azalsın’ dedi.

Vatandaşlar ne dedi?

Mehmet Süleymanoğlu: Bence ülkenin kısa sürede davranış kültürü çok ciddi şekilde değişti. Ben her gün yollardayım. İçtenlikle söylerim ki kiralık araçlar kuralları bilmiyor ve bu arabalar sol şerit alışkanlığı, çember alışkanlığı bilmiyorlar. Bunun haricinde sürat limitlerine kesinlikle uymuyorlar. Daha da önemlisi ben bir emekli öğretmenim, toplumda bu kadar değişikliği beklemiyordum. Her gün haberlerde okuyoruz, ‘4 trafik kazası, 4’ü de alkollü.’ Bu beni hayretler içerisinde bırakıyor. Akıllanmıyoruz. Cezalar bence caydırıcı ama bu etik dışı rezillikler toplumda devam ediyor. Alkol çok fazla yaygın, uyuşturucu ciddi bir sorun. Herkesin elinde diploma var ama trafikte nasıl hareket edeceğimizi bilmiyoruz. Eğitimde ciddi problemler vardır. Ailelerde, öğretmenlerde ciddi sorun vardır. Bu ülkeyi dizayn ettiğini söyleyen yöneticilerde ciddi sorun vardır. Alt yapı rezalet ötesi. Kimse bu konuda ciddi anlamda kaygı duymuyor. Durumumuz iyi değil ve iyiye de gitmiyor.

Gürkan Tabaklar: Trafik bilinci şart. Alkollü iseniz kesinlikle araç kullanmamanız gerekiyor. Aracınıza bindiğiniz anda önde ya da arkada oturun fark etmez, emniyet kemerinizi takmanız gerekiyor. Yolda giderken trafik levha ve işaretlerine uymanız gerekiyor. Trafikte seyir halindeyken diğer sürücülere karşı saygılı olmanız gerekiyor. Bakın bunlar çok basit. Her sürücünün yapması gereken şeyler bunlar. Bu dediklerim olursa, cezaya gerek kalmadan trafikte birçok sorunu çözmüş oluruz. Bana göre şu an cezalar caydırıcı önemli olan bilinç.

Hasan Tekbıyık: Trafik cezaları istediği kadar artsın. Bu kazalar azalmadı, azalmayacak. Telefonda konuşanlar mı istersiniz, alkollü araç sürenler mi, her gün gazete haberlerinden okuyoruz. Son cezalar yükseldi, azalma oldu mu kazalarda ya da rapor edilenlerde? Aracımla gidiyorum önüme atılan mı istersiniz, aracınızı üzerine süren mi istersiniz. İnsanlar önce kendi dikkat etmeli. İnsanlar bu şekilde araç kullanmaya devam ettiği sürece ölümlerin ardı arkası kesilmeyecek. Sorun net olarak sürücülerde. Nasıl böyle bir toplum olduk, ne zaman bu hale geldik bilemiyorum ama gerçek bu. Nüfus açıklanmıyor ama trafik yoğunluğundan biz bunun milyona yanaştığını anlayabiliyoruz. Trafikte her kesimden insan var artık. Eğitim ve bilinç şart ama biz bunu çoktan kaybettik.

Mehmet Kaplan: Trafik cezaları istediği kadar artsın… Bundan birkaç ay önce ‘cezalar caydırıcı olsun, trafik suçları ve kazaları azalır’ diye düşünülüyordu. Yeni cezalar geçti ancak ne rapor edilenlerde ne de kazalarda azalma var. Cezaların yükselmesinden ziyade ‘bilinç’ önemli. Bizim sürücülerimizde ne yazık ki bilinç yok. Ehliyeti alana kadar herkes melek, ehliyet alınıyor bir bakıyorsunuz bazı sürücüleri tabi ki tenzih ediyorum, direksiyon başına geçiliyor, şeytan. Kötü birçok kaza var, birçok kayıp var. Kimsenin umurunda değil, ders alınmıyor. O yüzden bilinç şart.

Osman Ozankaya: Cezalar yükseldi ancak Polis haberlerinden okuduğumuz ve ekranda gördüğümüz kadarı ile bu sürücülerin akıllanmasına yaramadı. Benim görüşüm daha fazla ceza olması yönünde. Acıma olmayacak. Alkollü araç mı sürdü anında ehliyetine, aracına el konulacak, 40 bin TL değil, 80 bin TL ceza istenecek. Ben kazaların önüne geçebilmekte başka çıkar yol göremiyorum. Bu cezalar caydırıcı değil. Başka türlü durmayacak kazalar…

Emine Üzümcüler: Ben cezaların bir kez daha artırılmasından yanayım hem para cezaları artırılmalı hem de acil olarak bir çok trafik suçuna ehliyete el koyma cezası verilmeli. Bunun yanında ehliyet verme sistemi de ivedi olarak değiştirilmeli. Ehliyet almak bu kadar kolay olmamalı. Yollarımız da yetersiz, gençlerimiz de umursuz. Alkollü yola çıkıyorlar, sürat yapıyorlar.

Tevfik Öztümen:Trafik kazaları azalmadı, azalmayacak. Ne caydırıcı ceza ne de başka bir şey. Kazaların bana göre en birincil etkeni yollar. Hangi yolumuzda hayır var? Hangi yolumuz düzgün de biz kaza olmamasını umut ediyoruz. Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı televizyonlarda esip yağdırıyor ama icraat yok. Yollarımız artık nüfusumuza göre değil. Bu yollar bu kalabalığı kaldırmıyor. Önce yolları düzeltsinler, sonra cezaları artırsınlar. Devlet önce kendi görevlerini yapsın.

Bilal Akdeniz: Bence devlet insanları rahat bırakmalı. Bakın cezaların ve yasakların çok olduğu yerlerde suçlarda patlamalar yaşanır. Bu da aynı mantık. Sizin cezaları artırmanız vatandaş üzerinde bir etki yaratmıyor. Kazalar azalmıyor, durmuyor. Elinizi insanların üzerinden çekin. Baskıyı bir kenara bırakın. Cezaları insani boyutlara getirin, bakın o zaman bu kazalar da trafik suçları da azalacaktır. İnsanlara kazaların olduğunu daha insancıl bir dille anlatsınlar, cezalarla değil. Devlet bu noktada devreye girmeli ama cezalarla değil, tatlı bir dille.

Hızır Gökas: Ben trafikte daha ağır cezalar uygulanması gerektiği görüşündeyim. Para cezaları evet çok ama daha çok olmalı. Öderken insanın canı yanmalı, insan kendine ‘ne yaptım ben?’ diye sormalı. Bunun yanında mutlaka ama mutlaka ehliyete el konulmalı. 5 ay 10 ay hiç fark etmez. Başka türlü kazaların önüne geçemeyeceğiz.