-ÖZEL HABER

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’nun açıklamasının ardından tekrar açıklama yaptı.

Serdaroğlu, “Sendika dinlemedi diyorlar. Bakan bizi dinlemedi. 18.39’u oyladılar. Bakan para verecekmiş. Bunun üzerinde vereceği her para vergiye tabidir. Akıl var mantık var. Oylanan rakam yüzde 18.39’dur. Karar budur. Asgari ücretin üzerinde her gelir vergiye tabidir. Sadaka mı verecek? Yüzde 18.39’u artıracaklar. Kimin parasını verecekler? İşçinin parasını işçiye verecekler. Fondaki parayı da bundan sonra gözetlemek zorundayız. Hür-İş karar alındıktan sonra salondan çıkmıştır. Burada bakanın yüzde 22.90 demesi ve softa şaşırtması yapmasını, yanlış bilgi vermesinden dolayı bakanı kınıyorum. Yanlış kararlar ve yanlış açıklamalar hoş olmadı. Fonun parası kimsenin babasının parası değildir. Bu yerli istihdamı destek fonudur. 6 ay sonraki reel kaybımızı ne verirseniz verin kapatamazsınız. Biz bordroda bu artışı görmek istiyoruz” diyerek tepki gösterdi.