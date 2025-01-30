CANLI AKTARIM-PELİN YÜKSELAY

Asgari Ücret Tespit Komisyonu itirazı görüştü, artış sabit kaldı. Buna göre asgari ücret net 37 bin 818 TL, 43 bin 469 TL oldu.

İşçi temsilcisi Ahmet Serdaroğlu toplantı sonrası karara tepki göstererek, ‘biz 11.12’ye olur dedik. Başkan Tahir Serhat daha önce oylanmış bir rakam var, bunu oylayamayız dedi’ ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine masayı terk ettiklerini kaydeden Serdaroğlu, hükümete seslenerek ‘sizin zaten bu hayat pahalılığını asgari ücretliye vermeye niyetiniz yoktu’ diye konuştu.