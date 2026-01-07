Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda yer alan toplantı saat 10.25’de başladı.

Toplantı öncesinde basına açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, İstatistik Kurumu tarafından belirlenen hayat pahalılığı oranının bugün masaya yatırılacağını belirtti. Hasipoğlu, “Hayat pahalılığı oranı bugün toplantı gündeminde. Asgari ücretin tespiti için çeşitli unsurlar vardır, bu da bu unsurlardan biridir. Bugün bu rakamları konuşacağız” dedi.

Bakan Hasipoğlu, bakanlık olarak hedeflerinin işveren ve işçi kesimlerinin uzlaşıyla toplantıdan ayrılması olduğunu vurgulayarak, “Bugün bunu başarırsak ortaya çıkan rakamı kamuoyuyla paylaşacağız. Aksi halde kısa bir süre sonra üçüncü toplantıyı gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.