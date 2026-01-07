Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Serhat Akpınar, dün kamuoyunun gündemine taşınan ve Lefkoşa’da bir oto galerinin silahlı saldırıya uğramasıyla sonuçlanan olay ile geçmiş günlerde yaşanan benzeri tehdit ve silahlı saldırılar dizisinin, artık münferit bir asayiş vakası olarak değerlendirilemeyecek boyuta ulaştığını ifade etti.

Akpınar, son dönemlerde özellikle oto galerilerin sistematik biçimde hedef alınmasının, bu saldırıların arkasında organize ve profesyonel suç yapılanmaları bulunduğuna işaret ettiğini belirtti. Kullanılan silahların niteliği, saldırıların pervasızlığı ve tetikçilerin profilinin, kamuoyunda ciddi soruları gündeme getirdiğini kaydeden Akpınar, şu soruların yanıt beklediğini vurguladı:

“Neden oto galerileri?

Bu silahlar ve mühimmat nasıl ve hangi yollarla ülkeye sokulmaktadır?

Türkiye’den geldiği iddia edilen çete ve mafya bağlantılı tetikçiler, muhaceret ve güvenlik süzgecinden nasıl geçebilmektedir?

Her olay sonrasında tetikçilerin önemli bir kısmı yakalanmasına rağmen, polis tarafından kamuoyuna neden yeterli ve şeffaf bilgilendirme yapılmamaktadır?

Bu saldırıların yönetim ve talimat merkezi kimdir, nerededir?”

Bu soruların cevapsız kalmasının, toplumda devlete olan güveni ve hukuk düzenine dair inancı ciddi biçimde zedelediğini ifade eden Akpınar, Demokrat Parti olarak endişe duyduklarını ve bunu açıkça ifade ettiklerini söyledi.

Akpınar, halkın, esnafın ve işverenlerin güvenliğinin devletin asli görevi olduğuna dikkat çekerek, hükümetin bu konuda süratli, kararlı ve çok boyutlu bir tedbirler dizisini gecikmeksizin hayata geçirmesinin artık bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Bu çerçevede; Türkiye Cumhuriyeti güvenlik otoriteleri, ilgili bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde resmi temaslar kurulması, söz konusu suç örgütleriyle ilgili Türkiye’de yerinde tedbirlerin alınması, gerekli görülen hallerde Türkiye makamlarına resmi suç duyurularında bulunulması, muhaceret, giriş-çıkış, silah ve mühimmat denetimlerinin acilen gözden geçirilmesi ve kamuoyunun güvenlik birimleri ve/veya İçişleri Bakanlığı tarafından düzenli ve şeffaf biçimde bilgilendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Demokrat Parti’nin, koalisyon hükümetinin sorumlu bir ortağı olarak bu gelişmeler karşısında bilgilendirilmeyi ve sürece doğrudan dahil edilmeyi talep ettiğini belirten Akpınar, Başbakan Ünal Üstel’e de açık bir çağrıda bulundu.

“Neler oluyor? Nereye gidiyoruz?” sorularını yönelten Akpınar, hükümetin halkın güvenliğini tehdit eden bu gelişmeler karşısında sessiz kalma lüksü olmadığını ifade etti.

Akpınar, Demokrat Parti’nin kamu düzenini, toplumsal huzuru ve hukukun üstünlüğünü zedeleyen her türlü yapılanmanın karşısında durmaya, hükümet içinde ve dışında sorumluluk almaya her an hazır olduğunu belirtti.