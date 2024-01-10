-ÖZEL HABER

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Cuma gün saat 10.00’da toplanıyor.

Cuma günkü toplantıda İşverenler Sendikası adına masada Metin Arhun olmayacak.

İşverenler Sendikası gerçekleştirdiği kritik toplantıda sonrası Metin Arhun’ın Asgari Ücret Saptama Komisyonu’ndaki temsilcilik görevine son verirken, temsilci olarak Ali Başman ve Özgün Kutalmış’ın yer almasına karar verdi.

Öte yandan bu süreç içerisinde İstatistik Dairesi hayat pahalılığını yüzde 50.31 olarak açıkladı.

Cuma gün gerçekleşecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında masanın bu oran üzerinden açılması bekleniyor.

Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İşverenler tarafının kendilerine devlet tarafından verilen maddi teşviğin artması halinde bu rakama ‘evet’ diyecek.

Eğer asgari ücrete yüzde 50’lik hayat pahalılığı oranı verilirse yeni asgari ücret net olarak 23 bin 625 TL olacak.