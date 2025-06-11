Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Türk Maarif Koleji'nde gerçekleştirilen HPV aşı uygulamasına katıldı. Bakan Dinçyürek, bir yıldır sürdürülen hazırlık sürecinin ardından HPV aşılarının artık KKTC genelinde standart aşı programına dahil edildiğini açıkladı.

Bakan Dinçyürek, Enfeksiyon Komitesi ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu ile yapılan görüşmelerin ardından toplu olarak satın alınan HPV aşılarının, 13 yaş grubundaki öğrencilere uygulanmaya başlandığını belirtti. Bu yıl başlatılan uygulamanın gelecek yıllarda da aynı yaş grubuna yönelik devam edeceğini vurguladı.

“Bugün burada 96 çocuğumuza HPV aşısı yapılıyor. Bu, ada genelinde başlattığımız aşı seferberliğinin ikinci okul uygulamasıdır” diyen Dinçyürek, yaz aylarında da sağlık merkezlerinde aşılama faaliyetlerinin sürdürüleceğini ve ailelerin bilgilendirilip onay formlarının alınarak sürecin yürütüleceğini belirtti.

Dinçyürek, “Bu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde önemli bir adımdır çünkü artık HPV aşısı standart aşı programında yer almıştır” ifadelerini kullandı. Dinçyürek, okul yönetimine, velilere ve projeye katkı koyan tüm öğretmenlere teşekkür etti.

KORTAY

Türk Maarif Koleji Müdürü Canan Kortay da konuşmasında, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü bu projeden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Bakan Dinçyürek’in okul mezunları arasında yer aldığını da dile getiren Kortay, “Tüm velilere çağrımızdır; çocuklarımızın sağlığı için HPV aşısını yaptırmalarını önemle rica ediyoruz” dedi.