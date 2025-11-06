Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Asım Akansoy, Haber Kıbrıs Web TV’de Muazzez Gazihan’ın hazırlayıp sunduğu “Haber ve Ötesi” programında, CTP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Bu konuyla ilgili toplumun birçok kesimiyle görüştüğünü belirten Akansoy, mevcut durum çerçevesinde bu sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini düşündüğü için adaylık kararı aldığını söyledi.

Toplumun değişim iradesinin bir sorumluluk doğurduğunu ifade eden Akansoy, “Ülkenin içinde bulunduğu koşullar ve çözülmesi gereken sorunlar beni bir kenarda oturtamazdı” dedi.

“Adaylığımı açıklamam sürpriz değil. Beni tanıyanlar bunu zaten biliyordu” diyen Akansoy, “Şimdi iş yapma zamanı. Halkın beklentilerini karşılama zamanı. Partiyi hükümete taşıma zamanı” ifadelerini kullandı.

ADAYLIĞA BAŞVURMAK İÇİN SON GÜN YARIN: ERKUT ŞAHALİ, Asım Akansoy VE SILA USAR İNCİRLİ ADAYLIĞINI AÇIKLADI

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, geçtiğimiz günlerde Lefkoşa İlçesi’nde düzenlenen kitle toplantısında adaylığını açıklayan ilk isim olmuştu.

İncirli’nin ardından, daha önce adaylık sinyali veren CTP Genel Sekreteri ve Genel Başkanvekili Erkut Şahali ile CTP Milletvekili Asım Akansoy da resmi olarak adaylıklarını açıkladı.

Kaynak: Kıbrıs Postası