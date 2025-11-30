Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin 30. Olağanüstü Kurultayında ilk konuşmayı Genel Başkan adaylarından Asım Akansoy yaptı. Akansoy, konuşmasında partinin mücadelesine, yoldaşlık hukukuna, ülkenin içinde bulunduğu duruma, ekonomik tabloya ve Kıbrıs sorununun çözümüne dair değerlendirme yaptı.

Konuşmasına “Dostlarım, kardeşlerim, mücadele arkadaşlarım” diyerek başlayan Akansoy, CTP’nin yarım asrı aşan mücadelesini hatırlattı. Partiyi “yokluktan var edenlere, hapislerde, barikatlarda, grevlerde bedel ödeyenlere” selam göndererek, “Bu harç emeğe, alın terine, barışa, gelecek güzel günlere olan sarsılmaz inançtır” vurgusunu yaptı.

Akansoy, yoldaşlık kavramını uzun uzun tanımlayarak, “Yoldaşlık en karanlık anda bile birbirine sahip çıkmaktır… Yoldaşlık günün kırık dökmelere aldırmadan çizgisini korumaktır… Yoldaşlık güneşe gözlerini kırpıştırmadan dimdik bakabilmektir” ifadeleriyle partinin iç bağlarını anlattı.

CTP’de süren yarışın “kaybedeni olmayan bir yarış” olduğunu belirten Akansoy, verilen mücadelenin “daha demokratik, daha özgür, daha yaşanılır bir ülkeyi adım adım kuracak bir yöntem mücadelesi” olduğunu söyledi. Kurultayın sonucunun hangi aday kazanırsa kazansın “bu güzel toprakların geleceğine damga vuracağını” kaydetti.

Akansoy, ülkenin içinde bulunduğu tabloyu “Bu bir kriz değil, bu sistematik bir çürümedir” sözleriyle tanımladı. “Anayasayı askıya almış, adaleti yok sayan, mafyanın devlet unsurlarıyla iç içe geçtiği çürümüş bir düzen var” diyerek sert eleştirilerde bulundu. Halkın derin yoksulluğuna dikkat çekerek, “Kimse bize bunun kader olduğunu söylemesin” dedi.

Kıbrıs sorununda ise tutumunu net ortaya koyan Akansoy, “Çözümün tek yolu siyasi eşitliğe dayalı iki bölgeli, iki toplumlu federal Kıbrıs’tır” dedi. “Ne alt yönetim ne azınlık stratejisi” diyerek ayrılıkçı politikalara karşı durdu. Türkiye ile ilişkilere dair “Kardeşlik bağlarımızın güçlendiği, karşılıklı saygıya dayalı bir gelecek” ifadesini kullandı.

Ekonomiye dair değerlendirmesinde yüksek enflasyon, ithalata bağımlılık, kırılgan büyüme ve yapısal zayıflıklara dikkat çeken Akansoy, “Euroya endeksli muhasebe sistemi çok önemli bir konudur” diyerek yeni dönemde çalışılması gereken başlıklardan söz etti.

Nüfus politikası, yurttaşlık yasası ve sosyal konut projesi de konuşmanın dikkat çeken başlıkları arasındaydı. “Yeni yurttaşlık yasasını iktidarımızın ilk bir ayında Meclis’ten geçireceğiz” diyen Akansoy, “Gayri yasal yurttaşlıkların üzerini çizmekten geri adım atmayacağız” mesajı verdi.

Özel sektör çalışanlarının durumuna da değinen Akansoy, “Ne aldıkları ücret ne de çalışma süreleri belli… Bu durumu görmezden gelmemiz mümkün değil” diyerek sendikal haklara vurgu yaptı.

Parti içi yeniden yapılanma konusunda, “Kimsenin dışarıda kalmayacağı katılımcı bir model kuracağız” sözünü veren Akansoy, gençler ve kadınların parti içinde daha güçlü yer alacağını belirtti. “Partiyi gençler ve kadınlar için bir çekim merkezi haline getireceğiz” dedi.

Konuşmasının sonunda Akansoy, “Biz kazanacağız. Barış kazanacak. Kıbrıs Türk halkı kazanacak. Şimdi ayağa kalkma zamanı. Hep birlikte yoldaşlıkla iktidara gidiyoruz” sözleriyle kürsüden indi.