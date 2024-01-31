Ülkemizde devam etmekte olan aşırı yağışların yol açtığı olumsuzluklarla ilgili Başbakan Ünal Üstel başkanlığında oluşturulan kriz masalarının çalışmalarına ilişkin bilgi alarak yürütülen çalışmaları yakından takip etmekteyim.

Çalışmaları büyük bir özveri içerisinde yürüten kriz masasına, Sivil Savunma, İtfaiye, Polis, Belediye görevlilerine ve gönüllü katkı koyan herkese çok teşekkür ederim.

Yağışların bugün de devam etmesi beklenmektedir.

Halkımıza yapılan uyarılar doğrultusunda tedbirli olmaya davet eder, sel felaketinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletirim.