Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya'nın başrollerini paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisi film oluyor. Farah Zeynep Abdullah'ın Bihter karakterine hayat vereceği haberi uzun süre gündem olmuştu.

NİHAL BELLİ OLDU

Bihter karakterini Abdullah'ın canlandıracağı haberinin ardından Duy Beni, Doğduğun Ev Kaderindir ve Bir Litre Gözyaşı gibi dizilerle adından söz ettiren Helin Kandemir'in Nihal karakterine hayat vereceği açıklanmıştı.



Fenomen dizide Bihter'in annesini canlandıran Firdevs'i ise beyazperdede kimin canlandıracağı merak konusu olmuştu.

Nebahat Çehre'nin hayat verdiği Firdevs karakteri, dizideki replikleri ile akıllara kazınmıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Bihter adlı filmde Firdevs'i kimin canlandıracağı belli oldu.

Firdevs Hanım rolünü Camdaki Kız dizisiyle son dönemde adından söz ettiren Hande Ataizi canlandıracak.

Filmizde Ataizi ile Abdullah anne kızı oynayacak.