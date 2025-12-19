Polis, 18 Aralık 2025 tarihinde saat 18.30 sıralarında, 1’inci derecede askeri yasak bölge olan bir arazi içerisinde yaptığı denetimde, P.C. (E-35)’nin kullanımındaki araçta bulunan 9 baş dana ile birlikte askeri yasak bölgeyi gizlice ihlal ederek yasa dışı yollardan KKTC’ye giriş yaptığını belirledi.

Aynı araziye KKTC bölgesinden gelen A.B. (E-36) ile K.T. (E-41)’nin ise söz konusu danaları kullanımlarındaki araca yükleyerek hayvan kaçakçılığı yaptıkları sırada polis tarafından suçüstü yakalandıkları bildirildi.

Olayla bağlantılı olarak üç kişi tutuklanırken, 9 baş dana emare olarak alındı. Soruşturmanın devam ettiği açıklandı.