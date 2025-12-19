Toplantıyı “çok önemli” olarak niteleyen İncirli, uzun süredir durağan seyreden görüşmelerin Cumhurbaşkanı’nın seçilmesiyle birlikte hız kazandığını söyledi. Tüm paydaşlar arasında bir hareketlilik olduğunu belirten İncirli, CTP olarak bu gelişmeden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı’nın önceki tüm deneyimleri dikkate alarak bir yöntem izlediğini vurgulayan İncirli, siyasi eşitlik konusundaki hassasiyetin CTP’nin yaklaşımıyla örtüştüğünü kaydetti. Siyasi eşitliğin pazarlık konusu olamayacağının altını çizen İncirli, çözüm atmosferinin oluşması amacıyla Cumhurbaşkanı tarafından sunulan 10 maddelik öneride istenilen düzeyde ilerleme sağlanamadığını, ancak hellim konusunda bir gelişme yaşandığını söyledi.

İncirli, ikinci görüşmede Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in de 10 maddelik bir öneri sunduğunu ve bu önerinin Cumhurbaşkanı tarafından değerlendirildiğini aktardı.

Uzun süren hareketsizliğin ardından tarafların birbirini anlayarak ortak bir zeminde uzlaşmasının önemine dikkat çeken İncirli, mevcut durumun CTP açısından kabul edilebilir olmadığını belirtti. Yapılan görüşmelerin, siyasi eşitliğin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu ifade eden İncirli, “Herhangi bir ilerleme olmaksızın 5+1 formatında bir toplantıya gitmek verimi azaltacaktır. 5+1’e gidene kadar ilerleme kaydedilmesi olumlu olacaktır” dedi.