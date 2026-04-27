Lefkoşa’da meydana gelen “vahim zarar, yaralama, kanunsuz bıçak taşıma ve tasarrufu” suçlarından tutuklanan 20 yaşındaki Ö.O. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Erkan Yılmaz, olguları aktardı. Polis, 26 Nisan 2026 tarihinde saat 22.10 sıralarında Lefkoşa’da umumi bir yer olan Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde, Galatasaray-Fenerbahçe maçının bitiminin ardından kendisine taşkınlık yapmaması için engel olmaya çalışan İ.K.’nin yüzüne sağ eliyle bir kez yumruk vurularak burnunun kırılmasına neden olunduğunu söyledi.

Polis, zanlının ardından tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurup taşıdığı henüz tespit edilemeyen bıçağı A.A.’nın sırtına bir kez sokarak sırt kısmında bir santimlik delik açılmasına sebebiyet verip yaraladığını açıkladı. Zanlının ayrıca kendisine engel olmaya çalışan kız arkadaşı R.A.’nın sağ kolunda 2 santimlik yüzeysel kesik oluşmasına neden olduğunu belirtti.

Olayın ardından tutuklanan zanlının aracında arama yapıldığını ancak bıçağın bulunamadığını kaydeden polis, soruşturmanın yeni başladığını, aranan emareler, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu belirterek 3 gün ek süre talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise, “O ben değilim” demekle yetindi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.