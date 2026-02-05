Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Nurettin Özgenler olguları aktardı. Polis, 14 Ocak 2026 tarihinde 08.50-15.30 saatleri arasında Gönyeli’de Marmaris Sokak’ta N.G.’ye ait ikametgahın doğu tarafındaki yatak odasının açık olan alüminyum pençesinden giriş yapılarak ikametgahın yatak odasında elbise dolabında bulunan çelik kasa ve içerisinde bulunan 25.040 Amerikan Doları, 18.300 İngiliz Sterlini, 20.000 TL ve 350 Euro Nakit para, 1 adet üzerinde 3 pırlanta taşı olan altın yüzük, 1 adet üzerinde 5 taş olan altın yüzük, 1 adet üzerinde küçük taşlar olan altın yüzük, 1 adet beyaz ve sarı altından taşı olan erkek yüzüğü, 1 adet ortasına taşlı kar sembolü olan altın künye, 1 adet üzerinde “Almira” yazan altın künye, 1 adet dikdörtgen şekilli beyaz ve sarı altın olan künye, 1 adet örgü şeklinde sarı ve beyaz altından künye, 1 adet üzerinde mavi zümrüt olan altın küpe, 1 adet üzerinde beyaz inci olan altın küpe, 1 adet üzerinde üç taş pırlanta olan altın küpe, 1 adet tek taş altın küpe, 1 adet üzerinde Fatma ana eli sembolü olan altın kolye sirkat edildiğini ve aynı yerden çıkış yapıldığını söyledi. Polis, aynı tarihte yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, camda tespit edilen parmak izinin incelendiğini ve zanlıya ait olduğunun tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlının 16 Ocak’ta tutuklandığını, Lefkoşa’daki evinde arama yapıldığını, 18 bin TL ve 500 dolar para bulunduğunu söyledi. Polis, incelenen kamera görüntülerinden zanlının bir suç ortağının olduğunu tespit ettiklerini ve o şahsın arandığını kaydetti.

Polis, zanlının 3 kez mahkemeye çıkarılarak, 19 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, zanlının bu süre içerisinde suç ortağının ismini açıkladığını ancak yapılan soruşturmada söz konusu kişinin 15 Ocak’ta yurt dışına çıkış yaptığının belirlendiğini açıkladı. Polis, yine incelemen kamera görüntülerinde zanlının suç ortağı ile birlikte paraları harcadığının, mağazalara gidildiğini tespit ettiklerini açıkladı. Polis, zanlının 3 bin 500 dolar değerinde iki adet telefon aldığını, birini kız arkadaşına verdiğini kaydetti. Polis, telefonların bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis memuru, zanlının Gazimağusa ve Lefkoşa’da daha önce soygun, geceleyin ev açma, yaralama suçlarını işlediğini ve teminatla serbest bırakıldığını, askıda 3 meselesi varken sirkat suçu işlediğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Zanlının avukatı ise müvekkilinin değil su ortağının sirkat suçu işlediğini öne sürerek, polise soru sordu. Polis, zanlının ifadesinde söz konusu eve girmeye çalışırken, yan komşusunun kendisini fark ettiğini, bu nedenle vazgeçtiğini, daha sonra suç ortağının eve giderek, içeri girip para ve ziynet eşyalarını çaldığını öne sürdüğünü açıkladı.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlının 60 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.