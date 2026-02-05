Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Demirhan Karakolu’nda görevli polis memuru Duran Dal olguları aktardı. Polis, 1 Şubat 2026 tarihinde saat 23:30 raddelerinde Ercan Havalimanında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi ekiplerince KKTC’ye giriş yapan EÜ’nün tasarrufunda 4 adet, H.K’nin tasarrufunda 4 adet ve A.F.Ö’nün tasarrufunda ise 3 tablet 58 adet Lirica marka ilaç bulunduğunu söyledi. Polis, zanlıların “İlaç ve Eczacılık Yasasına Aykırı Hareket” suçundan tutuklandığını belirtti. Polis memuru, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ilaçların analize gönderildiğini ve raporun çıktığını kaydetti. Polis, zanlıların ülkeye turist vizesiyle giriş yaptıklarını, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.