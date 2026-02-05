Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Hasan Küçük mahkemeye olguları aktardı. Polis, 4 Şubat 2026 tarihinde Ercan Havalimanı’nda işlem yaptıran zanlının üzerinde ve eşyalarında şüphe üzerine arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada 3 gram ağırlığında hintkeneviri olduğu düşünülen maddenin bulunarak, emare alındığını aktardı. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini belirten polis, bir gün ek süre talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise miktarın 3 değil bir gram olduğunu öne sürdü.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.