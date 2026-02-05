Bakan Berova, depremde hayatını kaybedenlerin acısının ilk günkü tazeliğiyle hissedildiğini belirterek bu acının ne unutulduğunu ne de dindiğini, gönüllerde yaşamaya devam ettiğini ifade etti.

Berova, 6 Şubat 2023’te meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerin insanlık tarihine geçen derin bir acıya neden olduğunu vurguladı. On binlerce canın yitirildiği bu büyük felaketin, sayısız ailenin hayatını geri dönülmez şekilde etkilediğini kaydetti.

Spor müsabakaları için Adıyaman’da bulunan ve İsias Otel’de hayatlarını kaybeden Şampiyon Meleklerimiz ile sağlık, eğitim ve tatil amacıyla Türkiye’de bulunan vatandaşlarımızın kaybının büyük bir üzüntü yarattığını belirtti.

Zaman geçse de kayıpların acısının azalmadığını dile getiren Berova, bu felaketin ihmallerin ve zamanında alınmayan önlemlerin ne denli yıkıcı sonuçlar doğurabildiğini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Şampiyon Meleklerimizin ailelerinin sürdürdüğü adalet mücadelesinin yanında olmaya devam edeceklerini kaydeden Berova, İsias davasının yalnızca hukuki değil, vicdani ve insani bir sorumluluk taşıdığını ifade etti.

Berova, 6 Şubat Asrın Felaketi’nin üçüncü yıl dönümünde, bu tür acıların Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nde, ülkemizde ve dünyanın hiçbir yerinde bir daha yaşanmamasını temenni etti; Şehit Şampiyon Meleklerimizi ve depremde hayatını kaybedenleri rahmetle andı, ailelerine sabır ve başsağlığı diledi.