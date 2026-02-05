Gönyeli Karakolunda görevli polis memuru Mehmet Ali Kirik mahkemeye olguları aktardı. Polis, 2 Şubat 2026 tarihinde saat 21.00 sıralarında Metehan sınır kapısından Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçiş yapmaya çalışan zanlının muhaceret memuruna sahte olduğunu bildiği kullanımındaki araç adına düzenlenmiş sigorta poliçesini ibraz ettiğini söyledi. Polis, zanlının aynı gün tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, bu süre içerisinde PGM Sahtecilik Şubesinde ve sigorta şirketinden yapılan araştırmada zanlının sigorta poliçesini 27 Ekim-27 Kasım 2025 tarihlerinde aldığını tespit ettiklerini söyledi. Polis, zanlının belgenin üzerindeki tarihleri 27 Ocak-27 Mart olarak değiştirerek, 3 ay süreyle sahtelediğini kaydetti. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının Güney Kıbrıs vatandaşı olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 15 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.