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Kuzey Kore haber ajansının (KCNA) 19 Ocak'taki haberine göre, Kuzey Kore ocak ayında, geliştirilme aşamasındaki "Haeil-5-23" su altı nükleer silah sistemini test etmişti.

Seul merkezli Yonhap haber ajansı, bunun, Kuzey Kore'nin 2024 yılı içinde ikinci seyir füzesi denemesi olduğunu aktardı.

GÜNEY KORE: TEYAKKUZ GÜCÜMÜZ ARTIRILDI Güney Kore ordusunun teyakkuz gücünün artırıldığı kaydedilen açıklamada "Ordumuz, Kuzey Kore'nin provokasyonlarını izlemek üzere ABD ile yakın işbirliği içinde çalışıyor." ifadeleri kullanıldı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saatle 08.00 sularında, ülkenin Japon Denizi kıyısındaki liman kenti Shinpo açıklarına seyir füzeleri fırlattığı duyuruldu. Açıklamada, seyir füzelerinin sayısı, katettiği menzili, seyrettiği yörünge ve eriştiği irtifaya yönelik detaylar paylaşılmadı.

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