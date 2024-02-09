Kamusen Başkanı Metin Atan katıldığı programda yaptığı açıklamada ,istihdam konusunda sorunlar yaşandığını ,özellikle nüfus artışıyla birlikte iş yükününde arttığına dikkat çekti. Kamusen Başkanı Atan , sendikalar olarak aylardır özellikle sosyal sigortalar dairesinde olan personel sıkıntısına dikkat çektiklerini anımsattı. Atan , Sosyal Sigortalarda olan personel sıkıntısıyla ilgili Başbakan Ünal Üstel ile devamlı istişare içinde olduklarını fakat bu konuda artık dayanacak durumun kalmadığını ifade etti.

“SİGORTALARDA ÇALIŞANLARIN DAYANACAK GÜCÜ KALMADI”

Atan , nüfusun yoğun olduğu Girne Sosyal Sigortalarda istihdam sorunlarından kaynaklı başka sıkıntıların da baş gösterdiğini belirtti. Atan , alınan bazı personellerin ihtiyaç olan yerlere değil , evlerine yakın yerlere gönderilirken , “bizim partilidir ona kolaylık sağlayalım” zihniyetiyle hareket edildiğini söyledi. Atan , gerçekten çalışıp ihtiyaca göre hareket etmenin söz konusu olmadığını en fazla Maliyeye katkısı olan Sosyal Sigortalar Dairesinin desteklenip katkı konulması gerektiğini kaydetti. Sosyal Sigortalarda önceki gün çalışanlarla görüştüğünü söyleyen Atan, çalışanların artık sabırlarının taştığını sendikalarından grev talebinde bulunduklarını yada gerekli adımların artık atılması gerektiğini kendilerine aktardıklarını belirtti.

“ POSTA DAİRESİNDE PERSONEL SIKINTISI VAR “

Kamusen Başkanı Metin Atan , KTAMS VE KAMU-İŞ ile birlikte bir toplantı gerçekleştirdiklerini pazartesi günü bu konuya dikkat çekmek amacıyla uyarı grevi yapacaklarını açıkladı. Atan , sigortalarda iş yükü artan çalışanlarla birlikte , vatandaşın da hızlı hizmet alabilme noktasında istihdam yetersizliğinden kaynaklı beklemek zorunda kaldığını , işinin aksadığını söyledi. Atan , Sosyal Sigortalar dışında Posta Dairesinde de ayni sorunların yaşandığını belirtti.