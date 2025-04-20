“Güneşin en güzel doğduğu yer” temasıyla Köydeki tarihi zenginliklere dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen Kaleburnu Arkeo Festivali, halk dansları gösterisi ile başladı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve istiklal Marşı okundu.

-Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, burada yaptığı konuşmada, güneşin en güzel doğduğu yer olan Kaleburnu köyünün tarihi ve doğal yapısı ile ilgi gördüğünü ifade ederek, kültürün yaşatılmasına katkı koyan herkese teşekkür etti.

Kültürün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için çalıştıklarını söyleyen Ataoğlu, bölgenin kalkınmasıyla ilgili Kral Tepesi’nde çıkarılan eserlerin sergilenmesine yönelik çalışma yürüttüklerini belirtti.

Bu bölgeye kurulacak arkeoloji müzesi projesinin tamamlanarak, bütçesinin bloke edildiğini kaydeden Ataoğlu, burada çıkan eserlerin köyde sergileneceğini vurguladı.

-Toroslu

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu da, Kaleburnu köyünün insanlık tarihi kadar eski bir tarihe sahip olduğunu vurgulayarak, köyün birçok tarihi zenginliklere ve eserlere sahip olduğunu dile getirdi.

Çok ciddi bir emek ile hazırlanan festivale katkı koyan herkese teşekkür eden Toroslu, “Kaleburnu çok ciddi bir kültür mozaiğidir.” dedi.

- Sadıkoğlu

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da İskele ve Karpaz bölgesinin artık daha güçlü ve daha birlik olduğunu söyledi.

İskele ve Erenköy-Karpaz belediyeleri arasında imzalanan iş birliği protokolünün ardından söz konusu festivalin ilk ortak etkinlik olduğunu dile getiren Sadıkoğlu, böylesi iş birliklerinin artarak devam edeceğini kaydetti.

- Bakırcı

Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı da, Kaleburnu köyünün yeteri kadar tanıtılmadığını ifade ederek, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’ndan bu konuda destek talep etti.

Kültüre sahip çıkmanın ve nesilden nesle aktarmanın önemine değinen Bakırcı, festivalin düzenlenmesine katkı koyanlara teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Kaleburnu Muhtarı Halil Yeşilyurt, herkese eğlenceli bir gün diledi. Organizasyon Komitesi adına konuşan Rasım Küçük ise, güneşin en güzel doğduğu yer olan Kaleburnu köyünün tarihi ve kültürünün çok zengin olduğunu ifade ederek, köyü Karpaz bölgesinin çekim merkezi haline getirmek için çalıştıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından festivale katkı koyanlara plaket takdim edildi.

Gün boyu devam eden festivalde çeşitli etkinliklerin yanı sıra konserler, el işleri, tarihi bölgelere safari turları da düzenlendi.