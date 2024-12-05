Turizm profesyonellerini 18'nci kez bir araya getiren fuara Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katıldı. Fuarda Ataoğlu’na KKTC İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu eşlik ediyor.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, TÜRSAB desteği ile İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık ortaklığında düzenlenen TTI İzmir 18. Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi, 7 Aralık tarihine kadar devam edecek.

Türkiye'nin dört bir yanından turizm profesyonellerini bir araya getiren TTI İzmir ile eş zamanlı olarak; 5-7 Aralık tarihleri arasında TTI Health Sağlık Turizmi Fuarı da ikinci kez ziyaretçilerini ağırlıyor.

TTI İzmir Fuarı; önceki 17 yılda olduğu gibi bu yıl da Türkiye’nin dört bir yanından ve dünyanın farklı ülkelerinden katılımcı ve ziyaretçileri buluşturacak. Fuarda; kamu kurumları, belediyeler, seyahat acenteleri, tur operatörleri, turizm büroları, oteller ve konaklama tesisleri, havayolları, turizm taşımacılığı, seyahat teknolojileri ve yazılımları gibi birçok kuruluş yer alacak. Ayrıca oluşturulan özel alanda profesyonel ziyaretçiler; oteller, acenteler, turizm sektöründe faaliyet gösteren her türlü katılımcı firmayla yüz yüze görüşüp ticari iş anlaşmaları gerçekleştirme fırsatı bulacak.

ATAOĞLU

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Fuarın açılışında yaptığı konuşmada İzmir Turizm Fuarı’nın önemine değinerek, Kuzey Kıbrıs turizmi hakkında bilgiler verdi.

Ada Kıbrıs adı altında yeni bir turizm markası yarattıklarını ve bu sayede Anadolunun her tarafında Kuzey Kıbrıs’ın kültürel ve gastronomi alanındaki yönlerini ön plana çıkarttıklarını söyledi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) arasında yapılan işbirliklerine de değinen Ataoğlu bu iki birliğin yaptığı çalışmalara destek belirttiklerini de belirtti.

Sun Express Havayollarının İzmir, Antalya ve Adana seferlerini başlattığını ifade eden Ataoğlu, Sun Express’in yakın zamanda Avrupadan da Kuzey Kıbrıs’a turist akışı sağlaması için çalıştığını bu konuda da işbirliği yaptıklarını söyledi.

2025 yılında charter seferler ile farklı ülkelerden getirilecek uçaklara teşvik verme hedefleri olduğunu dile getiren Ataoğlu, ülke turizmine katkı sağlayacak bir çok çalışma yaptıklarını ve turist sayısını her geçen yıl artıklarını anlattı.

Kapalı Maraş’ın açıldığı günden itibaren yoğun bir ziyaretçi ağırladığını da dile getiren Ataoğlu, Kapalı Maraşı görmek için birçok kişinin planlama yaptığını da söyledi.

Alternatif turizm modellerinin sürekli arttığını belirten Ataoğlu, herkesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne davet etti.