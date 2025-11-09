Bakan Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87’nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Ataoğlu mesajında, Atatürk’ün yalnızca bir milletin kaderini değiştiren büyük bir lider değil, aynı zamanda insanlık tarihine yön veren örnek bir devlet adamı olduğunu vurguladı.

Ataoğlu,“Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletine bağımsızlık, özgürlük ve çağdaş bir gelecek armağan etmiştir. Onun ileri görüşlülüğü, azmi ve kararlılığı bugün de bizlere ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Atatürk’ü anmak, yalnızca bir geleneği sürdürmek değil; onun fikirlerini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmakla mümkündür.” dedi.

Ataoğlu, Atatürk’ün mirasının Kıbrıs Türk halkı için de büyük bir anlam taşıdığını belirterek şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk halkı, Atatürk’ün ilke ve devrimlerini rehber edinerek, özgürlük, adalet ve çağdaşlık yolunda kararlılıkla ilerlemektedir. Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ anlayışı, bizlere barış, kardeşlik ve dayanışma kültürünü miras bırakmıştır.”

Bakan Ataoğlu, 10 Kasım’ın sadece bir anma günü değil, Atatürk’ün fikirlerinin, Cumhuriyet değerlerinin ve bağımsızlık ruhunun yeniden hatırlandığı bir gün olduğuna dikkat çektiği mesajında, “Atatürk’ün gösterdiği yolda, Cumhuriyetin temel ilkelerine sadakatle bağlı kalarak çalışmaya, üretmeye ve gelecek nesillere daha güçlü bir ülke bırakmaya devam edeceğiz. Atamızı rahmet, saygı ve özlemle anıyoruz.”dedi.